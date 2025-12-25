Clima en Monterrey miércoles 24 de diciembre Máxima de 27 grados

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para esta jornada de miércoles en donde se espera una temperatura máxima de 27 grados con cielo parcialmente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con tiempo agradable para esta jornada de Nochebuena, en donde se espera una temperatura máxima de 27 grados por la tarde.

Mañana jueves se pronostica una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano, en combinación con una vaguada en altura extendida sobre el suroeste del golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera extendida sobre la costa occidental de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 km/h en el noroeste del país.

Finalmente, continuará el tiempo estable y sin lluvia en estados del norte y occidente del territorio nacional; así como ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.