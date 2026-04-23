Clima en Monterrey miércoles 22 de abril - Aumento de temperatura

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo parcialmente nublado durante esta jornada de miércoles

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de miércoles en donde la temperatura máxima será de 28 grados con cielo parcialmente nublado.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país, así como inestabilidad atmosférica en altura e ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México originarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Estado de México; intervalos de chubascos en Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León y Coahuila.

La entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Por su parte, el nuevo frente frío número 46 ingresará y recorrerá el noroeste de México, generando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Chihuahua y Durango, acompañados con lluvias aisladas en zonas de Baja California y Sonora.

Asimismo, continuará la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera manteniendo la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).

Finalmente, se mantendrá el mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, condiciones que disminuirán durante la tarde.