Clima en Monterrey miércoles 20 de agosto - Ambiente agradable

Viene la nubosidad más presente, aire húmedo, porcentajes de lluvias activo no se descarta que la lluvia esté presentándose más tarde

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El ambiente permanece agradable esta mañana, se espera que tengamos este 50% de lluvias esta mañana, sin embargo, va a estar más concentrado por la tarde después del mediodía de manera más generalizada la lluvia en todo Nuevo León.

Hay que estar atentos viene la nubosidad más presente y es por eso que vamos a tener nubosidad, aire húmedo, porcentajes de lluvias activo no se descarta que la lluvia esté presentándose más tarde de ligera a moderada y es por eso que la temperatura solo se va a elevar a 31 grados centígrados y por la noche a 27 grados centígrados con un ambiente nuevamente cálido.

Por la noche bajará el porcentaje de precipitación a un 20% y la nubosidad será más escasa.

Para el día de mañana las condiciones van a seguir variando de este porcentaje de precipitación, se espera un 50%, pero sobretodo en zonas aledañas y serranas. Aquí en el área metropolitana solo va a ser un 10% el porcentaje de lluvia.

Nubosidad presente que vamos a tener toda la semana.