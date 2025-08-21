Clima en Monterrey miércoles 20 de agosto - Ambiente agradable

El ambiente permanece agradable esta mañana, se espera que tengamos este 50% de lluvias esta mañana, sin embargo, va a estar más concentrado por la tarde después del mediodía de manera más generalizada la lluvia en todo Nuevo León.
Hay que estar atentos viene la nubosidad más presente y es por eso que vamos a tener nubosidad, aire húmedo, porcentajes de lluvias activo no se descarta que la lluvia esté presentándose más tarde de ligera a moderada y es por eso que la temperatura solo se va a elevar a 31 grados centígrados y por la noche a 27 grados centígrados con un ambiente nuevamente cálido.
Por la noche bajará el porcentaje de precipitación a un 20% y la nubosidad será más escasa.
Para el día de mañana las condiciones van a seguir variando de este porcentaje de precipitación, se espera un 50%, pero sobretodo en zonas aledañas y serranas. Aquí en el área metropolitana solo va a ser un 10% el porcentaje de lluvia.
Nubosidad presente que vamos a tener toda la semana.