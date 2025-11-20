Clima en Monterrey miércoles 19 de noviembre - Bruma y bochorno

Clima en Monterrey con ambiente bochornoso para esta jornada de miércoles en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados con cielo mayormente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 15 asociado con una vaguada polar y con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, recorrerá el noroeste y norte de México, y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango, rachas de viento muy fuertes de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango.

Con marcado descenso en las temperaturas sobre dichos estados, además de mantener condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, las cuales se extenderán hacia el norte de Sinaloa y Durango durante esta noche y la madrugada del jueves.

Por otra parte, el ingreso de humedad del golfo de México y una línea seca que se establecerá por la tarde en el norte de Coahuila, generarán lluvias puntuales fuertes en el norte de dicho estado; así como chubascos en Nuevo León y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas y San Luis Potosí, así como rachas de viento fuertes de 50 a 70 km/h en zonas de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, sureste mexicano y península de Yucatán, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sur) y Chiapas (sur); chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit; y lluvias aisladas en zonas de Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato.

Finalmente, prevalecerá ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, con posibles heladas al amanecer, y ambiente gélido con temperaturas mínimas menores a -5°C y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

