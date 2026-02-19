Clima en Monterrey miércoles 18 febrero- amanecer muy agradable

Tendremos nuestras mínimas el día de hoy en 18 grados; por la tarde se tornará caluroso, llegando a los 33, y en la noche bajamos a 24 grados.

Las condiciones en el tiempo para hoy son sumamente agradables; tendremos nuestras mínimas el día de hoy en 18 grados, por la tarde se tornará caluroso, llegando a los 33, y en la noche bajamos a 24 grados. Bajo el panorama de precipitaciones, la nubosidad también se espera muy escasa y el ambiente brumoso. Para el día de mañana jueves será el día más caluroso de la semana. Amanecer de 19 grados, máxima de 36, cielos despejados y este porcentaje de precipitación prácticamente bajo en toda la semana. El día viernes, mínima de 19, máxima de 35; sábado, amanecer de 20, máxima de 31. El día domingo llegará inestabilidad, mínima de 12, máxima de 19; está también la nubosidad más activa. Para mañana hay que hidratarnos muy bien, ponernos protector solar, cuidar a los niños, adultos mayores y mascotas. Usar ropa ligera y holgada y evitar la exposición prolongada al sol desde las 12:00 pm hasta las 4:00 pm.