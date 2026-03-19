Clima en Monterrey miércoles 18 de marzo - Aumento de temperatura

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo mayormente despejado para este miércoles.
Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 13 grados y máxima de 29 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, una vaguada polar sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias e intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente y centro del país.
Así mismo, el frente número 41 sobre el mar Caribe, ha dejado de afectar a la República Mexicana; en tanto que, la masa de aire ártico empezará a modificar sus características térmicas originando un ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; aunque, mantendrá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en Yucatán y Quintana Roo; y de 30 a 50 km/h en Veracruz (sur), Tabasco y Campeche.
En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).