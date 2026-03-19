Clima en Monterrey miércoles 18 de marzo - Aumento de temperatura

Clima en Monterrey con ambiente fresco por la mañana, pero aumenta la temperatura durante la jornada con máxima de 27 grados por la tarde

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo mayormente despejado para este miércoles.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 13 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada polar sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias e intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente y centro del país.

Así mismo, el frente número 41 sobre el mar Caribe, ha dejado de afectar a la República Mexicana; en tanto que, la masa de aire ártico empezará a modificar sus características térmicas originando un ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; aunque, mantendrá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en Yucatán y Quintana Roo; y de 30 a 50 km/h en Veracruz (sur), Tabasco y Campeche.

En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).