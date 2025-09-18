Clima en Monterrey miércoles 17 de septiembre - Máxima de 31 °C

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante esta jornada de miércoles

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente bochornoso durante este miércoles en donde se pronostica una temperatura máxima de 31 grados con cielo parcialmente soleado.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, los remanentes de Mario interaccionarán con una vaguada en altura, generando fuertes rachas de viento y lluvias fuertes en la península de Baja California.

Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, así como lluvias puntuales intensas en Sinaloa.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, continuará intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán; su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional; así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

A su vez, un canal de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio mexicano, originará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. Asimismo, el ingreso de humedad del golfo de México, provocará intervalos de chubascos en el noreste de la República Mexicana.

Por otra parte, la vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con la onda tropical núm. 33 que ingresará a Quintana Roo, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Con información de conagua.gob.mx