Clima en Monterrey miércoles 17 de diciembre - Mejora el tiempo

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados para esta jornada de miércoles en donde se espera cielo parcialmente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con presencia de bruma para esta jornada de miércoles en donde la tempertura máxima será de 24 grados con panorama de cielo parcialmente despejado.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste, centro y occidente del país, con la corriente en chorro subtropical y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (norte); chubascos en estados del norte, noreste, occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Asimismo, la entrada de aire húmedo del mar Caribe, ocasionará intervalos de chubascos en Quintana Roo.

A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Además, se prevé un incremento gradual de las temperaturas diurnas en gran parte de México.

Finalmente, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío durante la noche hacia la frontera norte de México.

Con información de conagua.gob.mx