Clima en Monterrey miércoles 15 de octubre - Máxima de 28 grados

Clima en Monterrey con panorama de cielo parcialmente nublado y temperatura máxima de 28 grados para esta jornada de miércoles

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado para este miércoles, en donde la temperatura máxima será de 28 grados con cielo parcialmente nublado.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para este día, el frente frío número 7 se desplazará sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generarán fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua y Sonora; así como lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Chihuahua.

Se prevé que, al finalizar el día la vaguada en altura continúe su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar a territorio nacional.

Canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por oriente, centro y noreste mexicano, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Por otra parte, los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país.

A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio originará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Colima.

Finalmente, otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán e ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

