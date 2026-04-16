Clima en Monterrey miércoles 15 de abril - Parcialmente soleado

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de miércoles en donde la temperatura máxima será de 30 grados y cielo parcialmente soleado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves se pronostica una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una línea seca prevalecerá en el norte del territorio nacional, en interacción con el frente número 44, que se extenderá cerca de la frontera norte de México, con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además de lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas; dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Así mismo, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).