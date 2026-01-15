Clima en Monterrey miércoles 14 de enero - Mejoran condiciones

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 22 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de miércoles

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente de fresco a agradable para este miércoles en donde se pronostica una temperatura máxima de 22 grados.

Mañana jueves se pronostica una temperatura mínima de 8 grados y máxima de 21 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el nuevo frente frío número 28 y su masa de aire polar que se desplazarán sobre el norte del país, en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente el golfo de México, y con una vaguada en altura sobre el norte de dicha región, originarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca); e intervalos de chubascos en Yucatán, Campeche y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Estas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas del norte, centro, oriente, sur y sureste del país.

Asimismo, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional, así como un nuevo evento de “Norte” durante la tarde, con rachas de viento de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico generará lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Oaxaca; e intervalos de chubascos en Guerrero, con posible caída de granizo en Estado de México, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo.