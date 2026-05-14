Clima en Monterrey miércoles 13 de mayo - Soleado con 32 grados

Clima en Monterrey con una temperatura máxima de 32 grados y condiciones de cielo soleado durante esta jornada de miércoles

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente cálido para este miércoles en donde la temperatura máxima será de 32 grados con panorama de cielo soleado.

Mañana jueves se pronostica una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 33 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Así mismo, inestabilidad atmosférica, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México.

Prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste).

Finalmente, el frente número 50 adquirirá características de estacionario, en el oriente del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional; en tanto que la masa de aire frío asociada modificará rápidamente sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del país.