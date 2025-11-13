Clima en Monterrey miércoles 12 de noviembre - Máxima de 28 °C

Clima en Monterrey con ambiente seco para esta jornada de miércoles en donde se espera una temperatura máxima de 28 grados con cielo soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la masa de aire ártico que acompañó al frente número 13 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.

También, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), debilitándose en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmosfera, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el resto de la República Mexicana predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Con información de conagua.gob.mx