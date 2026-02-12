Clima en Monterrey miércoles 11 de febrero - Soleado y brumoso

Por: Tania Montemayor 11 Febrero 2026, 07:59

Clima en Monterrey brumoso con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de miércoles

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente brumoso y panorama de cielo soleado en donde la temperatura máxima será de 28 grados durante este miércoles. Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 29 grados. Pronóstico meteorológico general Para hoy, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional. Un nuevo frente frío (número 34) ingresará sobre el noroeste mexicano, e interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar originarán vientos fuertes en la citada región, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California. El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe y el aporte de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.