Clima en Monterrey miércoles 10 diciembre - Máxima de 28 grados

Clima en Monterrey

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 25 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente número 19 se mantendrá con características de estacionario sobre el oriente de la península de Yucatán, originará lluvias puntuales fuertes en Chiapas (este), Quintana Roo, Campeche (este) y Yucatán (este); y se prevé que deje de afectar al territorio nacional al final del día.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de la República Mexicana, el cual originará rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información de conagua.gob.mx