Clima en Monterrey miércoles 10 de septiembre - Máxima de 30 °C

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de miércoles

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de miércoles, en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo parcialmente despejado y probabilidad de chubascos aislados.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 3 en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con tolvaneras y refrescamiento de las temperaturas y lluvias aisladas en Baja California.

Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera que se desarrollará al sur del golfo de California, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora; e intervalos de chubascos en Chihuahua.

El frente número 2 que prevalecerá estacionario sobre el noreste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas; puntuales fuertes en Nuevo León; y chubascos en Coahuila.

Se prevé que al final del día, el frente número 2 se desplace hacia el norte del golfo del golfo de México, dejando de afectar al país.

A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.

La onda tropical número 31 se desplazará sobre el sur del territorio nacional y asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ubicada al sur de su eje, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero.

Por su parte, el flujo de aire húmedo del mar Caribe sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con la proximidad de la vaguada monzónica frente a costas del Pacífico Sur mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en zonas de Sonora.

Con información de conagua.gob.mx