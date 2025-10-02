Clima en Monterrey miércoles 1 de octubre - Cálido y soleado

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo mayormente soleado durante esta jornada de miércoles

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente cálido y soleado para esta jornada de miércoles en donde la temperatura máxima será de 32 grados.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 33 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la onda tropical número 35, fue absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en combinación con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana; con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Con información de conagua.gob.mx