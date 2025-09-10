Clima en Monterrey martes 9 de septiembre - Lluvia ocasional

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente despejado, en donde la probabilidad de lluvia ocasional estará presente

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente bochornoso para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 34 grados, con probabilidad de chubasco ocasional a partir de la tarde.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias fuertes en Durango; chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California.

Por otra parte, el frente número 2 prevalecerá con características de estacionario sobre el noreste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, propiciarán lluvias muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí; lluvias fuertes en Nuevo León e intervalos de chubascos en Coahuila; así como rachas de viento de 30 a 50 km/h en los estados mencionados.

Simultáneamente, la onda tropical número 31 se desplazará sobre el sureste mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del golfo de Tehuantepec y, en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como lluvias fuertes en Quintana Roo.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente, centro y sur del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Con información de conagua.gob.mx