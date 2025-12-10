Clima en Monterrey martes 9 de diciembre - Mayormente despejado

Clima en Monterrey con ambiente fresco para la mañana de este martes para después alcanzar una temperatura máxima de 20 grados por la tarde

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 20 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el frente número 19 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste); muy fuertes en Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este), y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente, propiciará bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste del país, asimismo se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo gradualmente en el transcurso del día.

A su vez, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, incluido el Valle de México.