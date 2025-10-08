Clima en Monterrey martes 7 de octubre - Probables chubascos

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y probabilidad de lluvia a partir de la tarde de esta jornada de martes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con pronóstico de lluvia a partir de la tarde-noche de este martes en donde el termómetro marcará una temperatura máxima de 31 grados.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 28 grados con presencia de precipitación.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el huracán Priscilla se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, localizada al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, una circulación ciclónica en altura, frente a la costa de Veracruz, una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se desplazará sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, que se extenderán muy próximos a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y el estado de Michoacán.

Con información de conagua.gob.mx