Clima en Monterrey martes 7 de abril - Tiempo estable y agradable

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 23 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de martes

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 23 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 24 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente número 43 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como muy fuertes en Chiapas.

Mientras tanto, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México, así como evento de “Norte” durante la mañana, en Veracruz, Tabasco, Campeche, istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, un canal de baja presión al interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur de la República Mexicana.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio mexicano, mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur) y Morelos (sur), iniciando a partir de este día en Chiapas (costa).