Clima en Monterrey martes 6 de enero - Cielo parcialmente soleado

Clima en Monterrey con ambiente cálido y brumoso para esta jornada de martes en donde se pronostica una temperatura máxima de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el frente número 27 sobre el noroeste del país, será reforzado, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generarán descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California.

A su vez, se pronostican condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila y propiciará vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado con baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional; manteniéndose el ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como cálido por la tarde.