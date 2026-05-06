Clima en Monterrey martes 5 de mayo - Ascenso en la temperatura

Clima en Monterrey caluroso para este martes en donde la temperatura máxima será de 35 grados con cielo parcialmente despejado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con tiempo cálido durante este martes en donde se pronostica una temperatura máxima de 35 grados con panorama de cielo parcialmente despejado.

Mañana miércoles continúa el calor con mínima de 23 grados y máxima de 37 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (este, centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Zacatecas (norte y noreste), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y sur), Puebla (suroeste), Tlaxcala (suroeste), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México (norte) y Morelos, iniciando a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste).

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua.

A su vez, una línea seca sobre el noreste de México, ocasionará viento con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León y Tamaulipas, y de 30 a 50 km/h en Coahuila; así como lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en el centro, oriente, sur y sureste del país.

Finalmente, el frente número 48 sobre el oriente del golfo de México, sin afectar al país.