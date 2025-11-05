Clima en Monterrey martes 4 de noviembre - Templado y brumoso

Clima en Monterrey templado con temperatura máxima de 26 grados y panorama de escasa nubosidad para esta jornada de martes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado y presencia de bruma para esta jornada de martes en donde se pronostica una temperatura máxima de 26 grados.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 12 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche, interaccionará con la nueva onda tropical (número 40) que se aproximará a Quintana Roo y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (suroeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

La masa de aire frío asociada al frente número 12 mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla y heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, prevalecerá el evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); así como viento de componente norte con rachas de 40 a 55 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo por la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del territorio nacional.

Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste y centro de México.

Con información de conagua.gob.mx