Clima en Monterrey martes 31 de marzo - Parcialmente soleado

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 31 grados con cielo parcialmente soleado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el occidente de la mesa central, y con tendencia a disiparse en el transcurso del día; una vaguada en altura sobre el centro y noreste de la República Mexicana, ambos en interacción con una línea seca en el norte de Coahuila y Chihuahua; canales de baja presión en el interior del país; la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes en el noreste, este centro y sur de México con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, con posible caída de granizo.

Durante la mañana, se pronostica la caída de aguanieve, en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país. (Nevado de Toluca, Ajusco, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche y Cofre de Perote).