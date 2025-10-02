Clima en Monterrey martes 30 de septiembre - Máxima de 32 grados

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante esta jornada de martes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de martes en donde se pronostica una temperatura mínima de 32 grados y cielo parcial,ente soleado.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, la onda tropical número 35 se desplazará lentamente al sur de la península de Yucatán, y en interacción con la entrada de aire húmedo del mar Caribe ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Una baja presión en superficie sobre el golfo de México y una vaguada en altura extendida sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y el sur de Veracruz; y puntuales muy fuertes en Tabasco y Oaxaca.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Durango; puntuales fuertes en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Sinaloa; intervalos de chubascos en Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Con información de conagua.gob.mx