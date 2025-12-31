Clima en Monterrey martes 30 de diciembre - Máxima de 15 grados

Nuevo Lrón.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 15 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de martes.
Mañana miércoles, último día del 2025, se pronostica una temperatura mínima de 5 grados y máxima de 19 grados.
Pronóstico meteorológico general
En el transcurso de este día, el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además de lluvias puntuales intensas en el oriente y sureste del país; con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, continuará propiciando evento de “Norte” intenso en las costas de Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como fuerte a muy fuerte en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.