Clima en Monterrey martes 30 de diciembre - Máxima de 15 grados

Por: Tania Montemayor 30 Diciembre 2025, 08:08

Clima en Monterrey con frío ligero por la mañana de este martes en donde se espera una máxima de 15 grados por la tarde con cielo mayormente soleado

Nuevo Lrón.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 15 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de martes. Mañana miércoles, último día del 2025, se pronostica una temperatura mínima de 5 grados y máxima de 19 grados. Pronóstico meteorológico general En el transcurso de este día, el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además de lluvias puntuales intensas en el oriente y sureste del país; con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, continuará propiciando evento de “Norte” intenso en las costas de Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como fuerte a muy fuerte en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.