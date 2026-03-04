Clima en Monterrey martes 3 de marzo - Parcialmente soleado

Clima en Monterrey con ambiente cálido y brumoso para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 31 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 18 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el sistema frontal número 38 se localizará sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y una línea seca sobre el norte de México, generarán vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en las mencionadas regiones.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, así como en la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Chiapas, chubascos en el occidente, sureste y península de Yucatán, incluyendo el Estado de México en el centro del país.

Finalmente, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste); sin embargo, prevalecerá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). A su vez, el ambiente vespertino continuará siendo caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.