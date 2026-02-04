Clima en Monterrey martes 3 de febrero - Termómetro en ascenso

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de martes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente de fresco a ligeramente cálido para este martes, en donde se espera una temperatura máxima de 27 grados con cielo mayormente despejado.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 13 grados y máxima de 20 grados.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el frente frío número 33 ingresará sobre el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

A su vez, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, incluido el golfo de California.

Por otra parte, canales de baja presión en la península de Yucatán, sureste y occidente del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, una circulación anticiclónica sobre el golfo de México originará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz. En el resto del país, se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde con baja probabilidad de lluvia.