Clima en Monterrey martes 28 de octubre - Brumoso y cálido

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados y panorama de cielo mayormente despejado durante este martes.

Mañana miércoles se pronostica un descenso en la temperatura con máxima de 23 grados y mínima de 16 grados durante el transcurso del día.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 11 que recorrerá el noroeste y norte de la República Mexicana, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca, originarán chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, y vientos con rachas muy fuertes de 65 a 80 km/h en los estados fronterizos del noreste de México.

La masa de aire polar asociada al frente generará marcado descenso de las temperaturas, con posibles heladas en sierras del norte y noreste del país.

Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias en el noroeste, norte y centro del territorio nacional.

Finalmente, se pronostica durante la madrugada del miércoles, evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa norte de Tamaulipas.

Con información de conagua.gob.mx