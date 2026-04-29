Clima en Monterrey martes 28 de abril - Ambiente bochornoso

Clima en Monterrey con ambiente bochornoso para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 35 grados con cielo parcialmente despejado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 35 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 24 grados y máxima de 35 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera prevalecerá sobre el territorio nacional, preservando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana, y manteniendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste y sur), Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (sur), Morelos, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste), finalizando a partir de este día en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, en el noreste mexicano, una línea seca y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

Finalmente, un canal de baja presión y la afluencia de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico hacia el centro, sur y sureste mexicano, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en Morelos y Michoacán; y lluvias aisladas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.