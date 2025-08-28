Clima en Monterrey martes 26 de agosto - Parcialmente nublado

Clima en Monterrey con una temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de martes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de martes, en donde se pronostica tormenta aislada en zonas serranas durante la tarde.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango; fuertes en Sonora y Baja California Sur; así como chubascos en Baja California; todas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 25, que se desplazará sobre el occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en el norte y noreste del país; con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional; así como lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima.

Se prevé que la onda tropical número 25, continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día dejé de afectar al país. Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con la onda tropical núm. 26, que se desplazará sobre el sureste y sur del país, y con una vaguada en altura que se extenderá sobre el oriente y sur del territorio nacional, originarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero y la península de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California.

Con información de conagua.gob.mx