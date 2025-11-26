Clima en Monterrey martes 25 de noviembre - Parcialmente nublado

Por: Tania Montemayor 25 Noviembre 2025, 08:08

Clima en Monterrey con ambiente brumoso y temperatura máxima de 29 grados para esta jornada de martes, en donde se espera cielo parcialmente nublado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo parcialmente nublado durante esta jornada de martes. Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 29 grados. Pronóstico meteorológico general Para hoy, el frente número 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, y en interacción con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión, ocasionará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en Coahuila y San Luis Potosí. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo. Finalmente, continuará el ambiente frio a muy frío durante la mañana y noche con heladas al amanecer en zonas altas de Mesa del Norte y la Mesa Central, llegando a ser gélido con heladas y temperaturas mínimas menores a –5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Con información de conagua.gob.mx