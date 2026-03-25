Clima en Monterrey martes 24 de marzo - Brumoso con 31 grados

Por: Tania Montemayor 24 Marzo 2026, 07:50 Compartir

Clima en Monterrey cálido para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 31 grados con cielo parcialmente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para este martes. Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 33 grados. Pronóstico meteorológico general Este día, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca. A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, incluida la península de Yucatán. Por otra parte, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.