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Clima en Monterrey martes 24 de marzo - Brumoso con 31 grados

Por: Tania Montemayor

24 Marzo 2026, 07:50

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Clima en Monterrey cálido para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 31 grados con cielo parcialmente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para este martes.

Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 33 grados. 

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Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.

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