Clima en Monterrey martes 24 de marzo - Brumoso con 31 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para este martes.
Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 33 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.
A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, incluida la península de Yucatán.
Por otra parte, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.