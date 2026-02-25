Clima en Monterrey martes 24 de febrero - Cielo despejado

Clima en Monterrey con una temperatura máxima de 25 grados y panorama de cielo despejado durante esta jornada de martes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente fresco por la mañana en donde se espera una temperatura de 10 grados, mientras que por la tarde la máxima será de 25 grados con cielo despejado.

Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 35 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, amanecerá con ambiente frío a gélido y con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 37 comenzará a modificar sus características térmicas, y mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al mismo tiempo, se prevé el establecimiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana.