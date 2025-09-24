Clima en Monterrey martes 23 de septiembre - Despejado y cálido

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 34 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de martes.
Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 31 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, Narda se localizará como huracán al suroeste de Jalisco; sus bandas nubosas mantendrán las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes, vientos y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
La onda tropical número 34 avanzará lentamente por el sureste mexicano, continuará interactuando con una vaguada en altura y generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este), Tabasco (sureste), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste y sur).
Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, interaccionará con el monzón mexicano, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana.
Finalmente, canales de baja presión, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Puebla (este) y Guerrero (costa).
