Clima en Monterrey martes 23 de diciembre - Bruma y 27 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de martes.
Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 27 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones, así como en el centro y sur de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro).
A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste del territorio nacional, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California.
Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.