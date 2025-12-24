Clima en Monterrey martes 23 de diciembre - Bruma y 27 grados

Clima en Monterrey con ambiente agradable para este martes, en donde se pronostica una temperatura máxima de 27 grados con cielo parcialmente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 27 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones, así como en el centro y sur de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro).

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste del territorio nacional, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California.

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.