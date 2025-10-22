Clima en Monterrey martes 21 de octubre - Soleado y bochornoso

Clima en Monterrey cálido para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 31 grados con presencia de bruma

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo mayormente soleado para este martes.

Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica hacia las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes en el sur del país.

Otro canal de baja presión se extenderá sobre el occidente y centro del territorio nacional, y, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, por lo que se pronostican fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en el norte y noreste del país.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ingresará al noroeste del país, en donde ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h, así como descenso de temperaturas en Baja California.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

Con información de conagua.gob.mx