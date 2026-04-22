Clima en Monterrey martes 21 de abril - Máxima de 24 grados

Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 24 grados con cielo parcialmente nublado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con mejora en las condiciones para este martes en donde se pronostica una temperatura máxima de 24 grados con cielo parcialmente nublado.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 27 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para este día, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, Guerrero, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).