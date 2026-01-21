Clima en Monterrey martes 20 de enero - Pronóstico de lluvia

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 15 grados y panorama de cielo nublado, en donde la probabilidad de lluvia estará presente durante la jornada

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente fresco para este martes, en donde la lluvia estará presente durante la jornada. La máxima para el día de hoy se pronostica en los 15 grados.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 13 grados y máxima de 22 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste y occidente de la República Mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit; así como intervalos de chubascos en Jalisco y Aguascalientes; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Sonora y Colima.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en estados del centro, sur, oriente y sureste de México, además de la península de Yucatán.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Finalmente, un sistema frontal recorrerá la zona fronteriza del noreste del territorio nacional y se desplazará hacia el norte del golfo de México; favorecerá intervalos de chubascos en el norte de Nuevo León y Tamaulipas.