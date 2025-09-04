Clima en Monterrey martes 2 de septiembre - Chubasco ocasional

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y probabilidad de chubasco ocasional y tormenta para esta jornada de martes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con panorama de cielo parcialmente despejado y temperatura máxima de 30 grados para este martes, en donde la probabildiad de chubasco ocasional estará presente.

Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 33 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora; puntuales muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur; y puntuales fuertes en Baja California.

Por su parte, la onda tropical número 29, fue absorbida por la depresión tropical Doce-E que se desplazará frente a las costas de Jalisco, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. La depresión tropical podría intensificarse a tormenta tropical en el transcurso de hoy.

A su vez, el sistema frontal número 1, con características de estacionario sobre el noreste del país, interaccionará con una circulación ciclónica en altura y generarán lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas; y puntuales muy fuertes en Coahuila, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y refrescamiento de las temperaturas en el norte de dichos estados.

Simultáneamente, un canal de baja presión, así como inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán probabilidad de lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí; puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas; y puntuales fuertes en Aguascalientes.

Asimismo, la onda tropical número 30 que recorrerá la península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso por la tarde sobre entidades fronterizas del norte de la República Mexicana, oriente, occidente sur y sureste de México; y ambiente muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 °C en el noreste de Baja California, centro de Baja California Sur y zonas de Sonora.

Con información de conagua.gob.mx