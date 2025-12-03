Clima en Monterrey martes 2 de diciembre - Máxima de 15 grados

Clima en Monterrey con ambiente fresco para este martes en donde se espera cielo mayormente nublado y temperatura máxima de 15 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 15 grados y panorama de cielo mayormente nublado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 10 grados y máxima de 23 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente número 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, originando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas de viento en dichas regiones; lluvias aisladas en Zacatecas; así como caída de aguanieve en sierras de Durango.

Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Con información de conagua.gob.mx