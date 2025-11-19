Clima en Monterrey martes 18 de noviembre - Brumoso y cálido

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de martes.
Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 30 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, el frente frío número 15 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, y en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja california (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), chubascos en Baja California Sur y Chihuahua; además de condiciones para caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.
También, originará descenso de temperatura y vientos muy fuertes en el noroeste del país, con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.
Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur); así como lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.
Finalmente, en el resto del país predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.
Con información de conagua.gob.mx