Clima en Monterrey martes 17 febrero- Amanecer fresco

Condiciones para hoy del tiempo: amanecer de 15 grados; la temperatura se sigue manteniendo fresca por la mañana, pero por la tarde vamos a presenciar el ambiente bien caluroso y brumoso, la máxima de 32 grados; por la noche, 24 grados. La humedad el día de hoy continúa baja, la nubosidad muy escasa y el panorama de lluvias es nulo.

Para toda la semana seguirán predominando estas condiciones: cielo despejado, bajo panorama de precipitación y las temperaturas calurosas seguirán en aumento. Para mañana miércoles amanecerá a 18 grados y la máxima llegará a los 33 grados centígrados; para el día jueves, va a ser el más caluroso de la semana .

Para el día jueves, amanecer de 18 grados, máxima de 35 en el área metropolitana a la sombra; para el día viernes, máxima de 34 grados y para el día sábado, una máxima de 31 grados centígrados.

Vamos a tener temperaturas elevadas, cielos despejados y rachas de viento. Con estas temperaturas calurosas hay que evitar la exposición al sol y evitar las actividades físicas desde las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 pm de la tarde.