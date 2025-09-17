Clima en Monterrey martes 16 de septiembre - Parcialmente soleado

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de martes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente bochornoso para esta jornada de martes en donde se espera una temperatura máxima de 31 grados con cielo parcialmente despejado.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, la tormenta tropical Mario se ubicará frente a la costa occidental de la península de Baja California y su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California, además de rachas de viento fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.

El monzón mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; y puntuales fuertes en Sonora.

Por su parte, el ingreso de aire húmedo del golfo de México e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en Tabasco y Veracruz; y puntuales fuertes en Tamaulipas.

La onda tropical número 32 que se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte, centro y sur del territorio nacional y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Puebla y Guerrero; puntuales fuertes en Morelos, Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí; así como chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

Una nueva onda tropical (número 33) se desplazará sobre la península de Yucatán y en combinación con la entrada de aire húmedo del mar Caribe y con una vaguada en altura situada al norte de dicha península, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas mayores a 40 °C en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Con información de conagua.gob.mx