Clima en Monterrey martes 15 de diciembre - Máxima de 15 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 15 grados y panorama de ceilo mayormente nublado para esta jornada de martes.
Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 24 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, el frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y noreste del país, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.
Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Al final del día dicho frente y la masa de aire polar asociada, dejarán de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas.
Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Con información de conagua.gob.mx