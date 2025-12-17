Clima en Monterrey martes 15 de diciembre - Máxima de 15 grados

Clima en Monterrey con ambiente fresco para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 15 grados con cielo mayormente nublado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 15 grados y panorama de ceilo mayormente nublado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 24 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y noreste del país, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Al final del día dicho frente y la masa de aire polar asociada, dejarán de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas.

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

