Clima en Monterrey martes 14 de octubre - Parcialmente soleado

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados, cielo parcialmente soleado y presencia de bruma durante esta jornada de martes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante este martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos que desplazará sobre el sur de dicho golfo y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas; puntuales muy fuertes en Tabasco, Veracruz y Oaxaca; y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Un nuevo frente frío (número 7) se aproximará e ingresará sobre el noroeste del país y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas en dicha región, así como intervalos de chubascos en Baja California; y lluvias aisladas en zonas de Sonora.

Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, así como el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla; puntuales fuertes en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas; intervalos de chubascos en Morelos, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa; además de lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato y Coahuila.

Simultáneamente, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Jalisco y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional. Al final del día, dicha onda tropical continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país.

Con información de conagua.gob.mx