Clima en Monterrey martes 14 de abril - Parcialmente despejado

Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo parcialmente despejado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 44 prevalecerá sobre el noroeste del país e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca en el norte del territorio mexicano, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte); y chubascos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Viento con rachas 70 a 90 km/h en Sonora, acompañadas de posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste); y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).