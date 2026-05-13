Clima en Monterrey martes 12 de mayo - Máxima de 29 grados

Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 29 grados con cielo parcialmente despejado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 50 se extenderá sobre el norte y occidente del golfo de México hasta el oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, generarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente originará refrescamiento de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

En contraste, continuará la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste), finalizando a partir de hoy en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, la entrada de aire húmedo del mar Caribe ocasionará chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, en combinación con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guanajuato; intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Sinaloa y Sonora.