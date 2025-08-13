Clima en Monterrey martes 12 de agosto - Máxima de 37 grados

Clima en Monterrey con ambiente caluroso para esta jornada de martes en donde se espera una temperatura máxima de 37 grados con nublado variable

Nuevo Lwón.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 37 grados y panorama de cielo con nubosidad variable para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 37 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en el sur de Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país, así como lluvias aisladas en la península de Baja California; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima; lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones antes mencionadas, además del oriente y sur de la República Mexicana, con descargas eléctricas, y posible caída de granizo en el occidente y centro de México.

La onda tropical número 21 sobre el sur de Oaxaca, interaccionará con otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originando lluvias fuertes en el sureste y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Así mismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Con información de conagua.gob.mx